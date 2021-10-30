نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط يكرم الأعضاء الجدد

كرَّم نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط القاضيات والقضاة الجدد ترسيخاً للقيم والمبادئ التي وضعها في الاحتفاء بالقضاة الجدد المعينين بمجلس الدولة من أبناء المحافظة، وتعهدهم بالرعاية العلمية والثقافية وتبصرتهم بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة، لمساعدتهم على تحمل أمانة إقامة الحق والعدل بين الناس بوصفهم سدنة العدالة الجدد، خاصة في ضوء الحدث غير المسبوق في تاريخ مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية بِه.

نادي مجلس دولة دمياط يكرم القضاة الجدد

وضم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بدمياط كلا من: المستشار عبد الفتاح محرم - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور جمال البلقاسي - نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشارين محمد سمير ، ومحمد البدويهي ، ومحمد رياض.

وقرر المجلس تكريم القاضيات الجدد وهن: ماهي عبد المحسن طه، وهدى حسين عامر، وإيمان المهدي الدياسطي.

والقضاة الجدد وهم: محمود حمزة، ومحمد هلال شعيب، وعثمان أنور.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من مستشاري مجلس الدولة والهيئات القضائية بدمياط ومنهم المستشار أحمد بك العدوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد بك عبد المحسن الرئيس بالمحكمة الابتدائية بدمياط، وبحضور عدد من فقهاء وأساتذة القانون بكلية الحقوق- جامعة دمياط، وهم الدكتور سمير الجمال، أستاذ القانون المدني ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور نجاح عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل الكلية لشؤون البيئة، حيث تم تسلم القاضيات والقضاة الجدد شهادات التهنئة بالتعيين ودرع النادي تقديراً لهم.