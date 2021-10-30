حصاد مجلس الدولة في أسبوع.. أبرزها رفض نقل «زرايب أرض اللواء

تعرض «الوطن»، في التقرير التالي، حصاد الأحكام والفتاوى التي أصدرتها محكمة مجلس الدولة في الأسبوع الماضي، حيث فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا.

عدم قبول دعوى نقل «الزرايب» من أرض اللواء لمنطقة صحراوية

تدور أحداث الطعن حول طلب أحد المحامين، بنقل منطقة الزرايب من منطقة أرض اللواء، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف، المحام وأحد سكان المنطقة، والتي يطالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب»، والتي تضم مزارع تربية الخنازير، من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محاذاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.

الدعوى اختصمت رئيس مجلس الوزراء

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40858 لنسة 74 ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البيئة، ووزير الزراعة، وزير الإدارة المحلية، بصفاتهم.

وقال المدعي في دعواه، إنه من سكان منطقة أرض اللواء، وإن عدد سكان المنطقة تزايد بشكل كبير جدًا خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن المنطقة تعاني من تواجد العديد من المناطق المخصصة لتجميع القمامة، وكذلك مزارع تربية الخنازير، وهو ما بشكل خطورة على صحة المواطنين، ويتعارض مع حقهم الدستوري في الصحة والرعاية وتوافر بيئة صحية سليمة.

قبول طعن رئيس نادي الزمالك السابق بوقف حل المجلس وعودته لرئاسته

تدور أحداث الحكم حول قبول طعن رئيس الزمالك السابق، الذي طالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وعودته لرئاسة النادي.

وكانت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمّن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وأقام بعدها هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

رفض طعن عبدالمنعم داوود على فصله من حزب الوفد

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني محمد عبدالمنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب.

داوود يختصم أبو شقة في طعنه

واختصم «داوود»، في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، مؤكدًا أن قرار فصله صدر دون خضوعه لأي تحقيقات، وبالمخالفة للقانون والدستور ولائحة النظام الأساسي للحزب.

«الإداري» يقضي بأحقية محمد مجاهد في الترشح لرئاسة نادي سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعاوى أرقام 4929، 4992، 5510 لسنة 76ق، بوقف تنفيذ قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75، و898 لسنة 76 ق بجلسة 24 أكتوبر 2020، لصالح محمد مجاهد المرشح لمنصب الرئاسة لنادي سموحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.

المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم دون إعلان كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وفاة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة

توفى المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء.

وستقام الجنازة بقرية شبراتنا بالغربية، والدفنة بمقابر العائلة، والتحق الشاذلي بمجلس الدولة دفعة 1976، ثم انتقل فى القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ30 عام، بين هيئة المفوضين، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا، وكان من أوائل قضاة مجلس الدولة، الذين كتبوا أحكامًا قضائية فى الإفراج الشرطي والإفراج الصحفي وحقوق الأسرى وكذلك المحاكمات العسكرية.

مجازاة مسؤول بإحدى الوزارات تعدى بالألفاظ على زميلته

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، «م. ب»، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإحدى الوزارت، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب إليه من توجيهه ألفاظ نابية لأحد زميلاته.

المتهم وجه ألفاظ خارجة لزميلته

أكدت المحكمة، أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية لموظفة زميلته، ولدى تواجد المحال، توجهت له وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123 لسنة 2020، الذي أصدره المذكور، فوجئت بتعدي المحال عليها بألفاظ نابية، تعف المحكمة عن ذكرها، وكان ذلك أمام العاملين بذات الإدارة.