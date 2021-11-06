أخبار البحر الأحمر: مغادرة بيج رامي وجولة وزير الطيران وقافلة طبية

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عدداً من الأخبار الهامة، وعلى وجه الخصوص مدينة الغردقة، التي غادرها البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، الحاصل على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في بطولة «مستر أوليمبيا» لعام 2021 في كمال الأجسام، عقب زيارة استغرقت يومين، شملت برنامجاً تدريبياً إلى جانب بعض الأنشطة السياحية والترفيهية، حيث أشاد بأجواء الغردقة الرائعة، قائلاً للجمهور من داخل أحد المنتجعات السياحية: «أنا مبسوط جداً في الغردقة، وأتمنى أكون موجود على طول، وإن شاء الله حيكون في زيارات كتير الفترات الجاية»، وخاطب الجمهور بقوله: «وصلت للعالمية وحققت نجاحات بفضل دعواتكم».

زيارة وزير الطيران لمطار الغردقة

وأجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، جولة تفقدية بمطار الغردقة الدولي، لمتابعة سيرالعمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج، والوقوف على الاستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوي.

وشملت الجولة قيام وزير الطيران تفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، والإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وتعقيم حقائب الركاب، موجهاً بضرورة توفير كافة سبل الراحة، وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين.

وخلال الجولة، كرم وزير الطيران مدير العلاقات العامة بالمطار، وعدداً من العاملين والموظفين، لحصول المطار على شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية «أيزو 2015 / 14001»، من شركة (SGS) المانحة، بعد اجتياز المطار جميع الاختبارات والملاحظات الفنية، حيث يُعد مطار الغردقة الدولي من أوائل المطارات التي حصلت على هذه الشهادة العالمية.

قافلة طبية مجانية بالغردقة

وشهدت منطقة الأحياء، شمال مدينة الغردقة، إقبالاً كبيراً من الأهالي على القافلة الطبية المجانية، حيث تم الكشف على قرابة ألف مواطن في مختلف التخصصات الطبية، وتوزيع أدوية بالمجان، كما تم تنظيم حملة للتبرع بالدم، وذلك بمشاركة عدد من القائمين والمتطوعين من الشباب والفتيات والسيدات والرجال.

وقال أحمد الدقاق، أحد منظمين القافلة الطبية لـ«الوطن»، إن الهدف الرئيسي للقافلة هو الرعاية الصحية، وذلك خدمةً للوطن والمجتمع المدني من أهالينا في البحرالأحمر، تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحرالأحمر.