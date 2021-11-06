إحالة المستشار القانوني السابق لمحافظ البحر الأحمر للجنايات بسبب شهادة مزورة

أحالت نيابة الغردقة العامة، أوراق محمد محروس علي ناجي، المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق في عهد الإخوان، إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة التزوير في أوراق تعيينه، وذلك في عهد الإخوان حيث قدم شهادة ليسانس حقوق مزورة.

تفاصيل تعيين المتهم مستشارا لمحافظة البحر الأحمر

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2013، عندما ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على محمد محروس علي ناجي المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر وقتها بتهمة التزوير في أوراق رسمية وتقديم شهادة ليسانس حقوق مزورة ضمن مسوغات تعيينه.

كانت تلقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا من محافظة البحر الأحمر، أن شهادة ليسانس حقوق الخاصة بالمدعو محمد محروس الذي عُيّن بمنصب مستشار قانوني لمحافظة البحر الأحمر في عهد الإخوان مزورة.

الشهادة مزورة ومنسوبة لجامعة طنطا

وبتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الأموال العامة تبين صحة المعلومات، وأن المدعو محمد محروس 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، محافظة البحيرة، «مسجل خطر»، وله نشاط إجرامي سابق وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية متنوعة «نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح»، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

المعزول محمد مرسي تدخل لتعيين المتهم

وكشفت التحقيقات عن تدخل السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعيينه مستشارا قانونيا لمحافظة البحر الأحمر.

وأصدرت تعليمات من رئاسة الجمهورية - آنذاك - بالتعاقد معه وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة.