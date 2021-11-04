أخبار البحر الأحمر.. زيارة بيج رامي للغردقة في حراسة الـ«بودي جاردات»

شهدت محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، خاصةً في مدينة الغردقة عاصمة السياحة بالبحر الأحمر، والملقبة بعاصمة السياحة العربية، وجاء على رأس هذه الأحداث زيارة البطل المصري العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» الحاصل على المركز الأول عالمياً للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، ويقيم في أحد الفنادق السياحية الشهيرة جنوب الغردقة.

زيادة بيج رامي إلى مدينة الغردقة من أهم أخبار البحر الأحمر

جاءت زيارة بيج رامي البطل العالمي إلى مدينة الغردقة بناء على دعوة من أحد مراكز اللياقة البدنية يرافقه مدير أعماله ومدربه، ويقيم في أحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، ويتحرك في الغردقة وسط حراسة مشددة من عدد من البودي جاردات، وأجرى زيارة إلى مارينا الغردقة لليخوت، وتجول في منطقة الكوثر واستجاب لعدد كبير من المواطنين والتقط معهم صور تذكارية وسط زحام شديد وحراسة خاصة يخضع لبرنامج غذائي منتظم حيث يأكل وجبة كل ساعتين.

تشميع فندق الغردقة في واقعة التسمم

و شمعت قوة من ضباط مباحث شرطة السياحة الفندق الذي شهد واقعة تسمم غذائي لعدد من النزلاء الأجانب بالغردقة بالشمع الأحمر عقب انتظار خروج آخر نزيل من الفندق و إخلاء الفندق من جميع العاملين، وباشرت النيابة العامة بالغردقة التحقيقات في الواقعة وتم استدعاء 3 مَسؤولين بالفندق، َهم مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة بالفندق وكبير الطهاة، والاستماع إلى أقوالهم وأمرت بإخلاء سبيل مراقب الجودة بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه، وتجديد حبس كبير الطهاة ومساعد مدير الأغذية والمشروبات خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

جولات مفاجئة من السياحة على الفنادق

وأجرت لجان من وزارة السياحة حملات مرورية َمفاجئة على عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة للوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، وجودة الخدمات المقدمة للسائحين وذلك على خلفية واقعة حالات تسمم فندق الغردقة، وفاجأت الفنادق بتفتيش على المطاعم وأماكن تخزين الأغذية ومصادر المياه، وكذلك أخذ عينات من المياه والأطعمة المختلفة، وطريقة تنظيف الأرضيات والمطاعم وتفتيش على المخازن والمطابخ والثلاجات وأماكن تقديم الخدمات للسائحين.