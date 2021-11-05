محمد علي رزق يشارك في انتخابات الممثلين بـ«تيشرت الأهلي»

حرص محمد علي رزق على الحضور، للإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهن التمثيلية الخاصة بالتجديد النصفي للنقابة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين فى مقر النقابة بالبحر الأعظم والتي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

محمد علي رزق يدعم النادى الأهلي

وظهر محمد علي رزق بتيشرت النادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم للنادى أمام نادي الزمالك، تعبيرًا عن تشجيعه للنادي الأهلي ودعمهم.

ومن المقرر أنَّ يتجه محمد علي رزق إلى الاستاد بعد الانتهاء من الادلاء بصوته حيث قال لـ«الوطن»: «بعد الإدلاء بصوتي سأتوجه مباشرة إلى الاستاد لمشاهدة المباراة».

15 عضوًا مرشحين بانتخابات التجديد النصفي

وتُقام انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية بمشاركة 15 عضوًا يتمّ اختيار 6 فقط ومن المرشحين منير مكرم وعزوز عادل.

وكان قد أعلن دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين عن أسماء المرشحين الذين اختارهم لمنحهم صوته وهم: عزوز عادل ومنير مكرم ووائل عبدالله.

أخر أعمال محمد على رزق

يذكر أن الفنان محمد على رزق كان قد شارك مؤخرا فى مسلسل الحرير المخملى والذي شارك فيه مصطفي فهمى وداليا مصطفي وأحمد وفيق وهالة فاخر وسامى مغاورى ودنيا عبد العزيز وولاء الشريفوعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد أبو زيد توفيق واخراج أحمد حسن .

أما على صعيد السينما فكان قد شارك مؤخرا فى فيلم 30 مارس والذي شارك فى بطولتة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وأحمد خالد صالح واسماء أبو اليزيد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف حميد المدنى واخراج أحمد خالد موسي.