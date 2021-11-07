شاهد عيان في واقعة جثة فتاة حلوان المتفحمة: «متزوجة بقالها 3 شهور»

روى «أحمد .ح»، أحد شهود العيان كواليس واقعة العثور على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مصابة بحروق وطعنات، داخل شقتها بمدينة حلوان جنوب القاهرة، قائلا: «اكتشفنا صعود ألسنة اللهب يوم الخميس الماضي في تمام الساعة 10 مساءً خارجة من شرفة الشقة، فأسرعنا لمحاولة السيطرة على النيران، ولكن من صعوبة وشدة النيران المشتعلة لم نستطع، وقمنا بإبلاغ الحماية المدنية وحضرت بعد 15 دقيقة، وتم السيطرة على الحريق، حاولنا كسر الباب، ماعرفناش».

متزوجة من 3 شهور

ويضيف الشاهد خلال حديثه هاتفيًا لـ«الوطن» قائلاً: «بعد ماتم إخماد الحريق، فوجئنا برجال الشرطة وهما بيعاينوا الحريق وجدوا جثة لفتاة مطعونة عدة طعنات في جسدها، الكل سيطرت حالة من الزهول، المشهد وهما بيخرجوها كان صعب، والفتاة تقطن بالمنطقة منذ 3 شهور بعد ماتزوجها الشاب دا، وعلمنا بأنه زوجها هارب، النار أكلت كل محتويات الشقة، حتى الجدران، والنيران امتدت للشقة المجاورة لولا رجال الأطفاء سيطروا عليها».

نيران مشتعلة وجثة مقتولة

وكانت مدينة حلوان جنوب القاهرة، شهدت واقعة مأساوية، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، داخل شقتها، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة والتحقيق لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة من ضباط الأمن التحريات حول الواقعة، بداية التفاصيل تفاصيل الواقعة عندما ورد لضباط قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، وبالانتقال أمكن السيطرة على النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود، وبإجراء المعاينة عثر على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، وبعمل التحريات تبين أنها متزوجة حديثا ومقيمة بصحبة زوجها مصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

معاينة مسرح الجريمة

وتحفظت الأجهزة الأمنية على صاحب العقار ومالك الشقة محل الواقعة، وتبين أن زوج الضحية قام باستئجارها منه، وتكثف مباحث حلوان من جهودها لكشف غموض الواقعة والوصول لزوج الضحية الهارب وضبطه، و أجري خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم رفع بصمات الاصابع وبصمات وراثية وقلمات أظافر من الضحية، وارسال العينات للمختبر الجنائي وتحليلها ومطابقتها بالعينات المتحفظ عليها.

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