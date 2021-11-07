أخبار البحيرة اليوم.. مصرع عامل وصياد وخفض نسبة القبول بالتعليم الفني

شهدت محافظة البحيرة اليوم، عددا من الأحداث الهامة والتي كان من أهمها تنظيم مديرية الصحة والسكان بالبحيرة قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات على مدار يومين بقرية سرنباى بمركز المحمودية، أسفرت عن الكشف على 1795 من أهالى القرية، تنوعت ما بين جميع التخصصات (الباطنة 429 حالة، جراحة 205 حالات، الأطفال 404 حالات).

حملات إزالة التعديات

كما نفذت الوحدات المحلية حملة لإزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وحوش عيسى والمحمودية، عن إزالة 6 حالات تعد.

ماراثون جري

انطلق تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ماراثون جري (RUN) الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بالتنسيق مع متطوعي وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 300 شاب وفتاة والقيادات التنفيذية وقيادات مديرية الشباب والرياضة.

المنطقة اللوجستية

أكد محافظ البحيرة على أهمية المنطقة اللوجستية بدمنهور المقامة على مساحة 96 فدانا لخدمة حوالى 10 ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنية، وستساهم فى توفير 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

دعم قطاع الكهرباء

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة دعمت قطاع الكهرباء بالمحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى 2021 بإجمالي مبالغ قدرت بـ 11 مليارا و100 مليون جنيه، لتنفيذ عدد 341 مشروعا، وذلك لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد.

مشاريع قطاع الكهرباء

وتابع محافظ البحيرة أنه تم الانتهاء من 185مشروعا فى قطاع الكهرباء بتكلفة 10 مليارات و700 مليون جنيه، وجارى العمل بـ 156 مشروعا آخر بتكلفة 365 مليون جنيه.

خفض درجات التعليم الفني

كما أصدر المحافظ، قرارا بخفض درجات تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي (الخدمات) لهذا العام، للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية بواقع 10 درجات، ليكون 180 درجة بعد أن كان 190 درجة.

مصرع عامل وصياد

لقي مزارع مصرعه إثر سقوط ماكينة ري عليه بمركز أبو حمص، كما لقي صياد مصرعه أيضا إثر سقوطه من أعلى مركبه ببحر إدكو، وتم حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.