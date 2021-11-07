السفير البريطاني بالقاهرة: محمد صلاح من كوكب تاني.. مفيش أحسن من كده

أشاد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بالفرعون المصري محمد صلاح الذي يلعب ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، قائلا: «محمد صلاح ساحر، وشخص من خارج هذا العالم، وهذا الكوكب، فهو من كوكب آخر».

وجود محمد صلاح في بريطانيا نعمة من الله

وأضاف «بايلي» خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «نعمة من نعم الله أننا لدينا محمد صلاح في بريطانيا كأشهر مصري في العالم، مفيش أحسن من كده».

السفير البريطاني في مصر يشكر محمد صلاح

ووجه السفير البريطاني في مصر، الشكر لمحمد صلاح، قائلاً: «نيابة عن الحكومة البريطانية أشكر محمد صلاح بسبب وجوده المميز معنا خلال السنوات الماضية».

هدف واتفورد المفضل للسفير البريطاني

وحول أفضل أهداف محمد صلاح التي أعجبته، قال: «بالتاكيد هدفه ضد واتفورد، فقد كان هدفًا خارج السياق الفيزيائي، مش معقول حد بيستغل الفرص زيه محدش يقدر يتصور ده».

وتابع: «مدينة ليفربول أصبحت أكثر شهرة وشعبية بالنسبة للمصريين، مقارنة بالعاصمة لندن نفسها لسبب بسيط وهو محمد صلاح» متابعا «أشكرك محمد صلاح لخدمتك لبريطانيا ونادي ليفربول».

غياب رئيس الوزراء الصيني عن قمة المناخ

وفي سياق آخر، علق السفير البريطاني في مصر على غياب الصين عن المشاركة في قمة كوب 26، رغم أنها ضمن الدول الأكبر على مستوى الانبعاثات الحرارية، قائلًا: «بالنسبة لرئيس الوزراء الصيني فقد نما إلى علمي أنه لم يكن باستطاعته المشاركة بسبب تفشي وباء كورونا، وكانت لديه عراقيل لوجستية بهذا الخصوص».

وتطرق «بايلي»، إلى مصير ما تعهد به رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن التزام حكومته بتقديم نحو 11 مليار جنيه استرليني لمساعدة الدول النامية على تطوير منظومة الطاقة بها، معترفًا بأن الدول المتقدمة لم تفِ بتعهداتها فيما يتعلق بتقديم حصصها من حزمة 100 مليار دولار المقدمة للدول النامية سنويًا.

وتابع: «هذا معروف ولا يوجد ما يدعونا إلى إخفاء هذا، الدول الكبرى لم تفِ بتعهداتها في تقديم تلك الحزمة سنوياً للدول النامية ولم تنجح في ذلك خلال تلك الفترة»، موضحًا أن بلاده قدمت التزامات جديدة في «كوب 26» وستكون هناك تبرعات إضافية.

وشدد السفير البريطاني لدى القاهرة على أهمية المستقبل في نجاح ذلك: «المهم هو المستقبل، وعلينا أن نفي بهذا الوعد وهو يحتاج إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الـ5 سنوات المقبلة».