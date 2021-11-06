السفير البريطاني: 50 مليار جنيه إسترليني قيمة استثماراتنا في مصر

أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، أن الحكومة البريطانية وعدت شعبها، بأنها لن تستعمل سيارة واحدة تعمل بالبنزين أو السولار بحلول عام 2030.

9 أعوام تفصل بريطانيا عن منع استخدام سيارات البنزين أو السولار

وأضاف بايلي، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «لا تزال لدينا أكثر من 9 سنوات تفصلنا عن موعد استحقاق التعهد الحكومي، ولدينا مشروع وأكثر لتحقيق ذلك الهدف، ونحتاج إلى الوفاء بوعودنا».

أكثر من 2000 شركة بريطانية تعمل في مصر

وأكد أن هناك تعاون اقتصادي وتجاري بين مصر وبلادها: «لدينا استثمارات بريطانية في مصر تقدر بنحو 50 مليار جنيه استرليني في مصر، بالإضافة بسبب تواجد أكثر من 2000 شركة بريطانية، تستثمر داخل الأراضي المصرية»، معربا عن تطلعه إلى زيادة هذه الاستثمارات.

وحول الاتفاقية المبرمة بين مصر وبريطانيا، بعد خروج الأولى من الاتحاد الأوروبي، أوضح أن من الطبيعي توقيع اتفاقية ثنائية بين مصر وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من عباءة وإشراف الاتحاد الاوروبي.

نحتاج إلى المنتجات الزراعية المصرية

وشدد، على أن أوجه التعاون بين البلدين، يتصدره القطاع الزراعي، خاصة أن القاهرة ترغب في زيادة صادراتها الزراعية لبريطانيا: «أعرف أن مصر ترغب في زيادة صادرتها الزراعية لبريطانيا ولدينا احتياج للمنتجات الزراعية المصرية».

كما توقع السفير البريطاني، أن تحتاج مصر خلال الفترة المقبلة إلى استثمارات بريطانية في مجال التكنولوجيا: «أظن أن مصر تحتاج الفترة المقبلة إلى استثمارات بريطانية في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية المتعلقة بها».