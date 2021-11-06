السفير البريطاني: سندعم مصر في مشروع حماية الدلتا من التغيرات المناخية

شدد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي على أهمية مشروع حماية دلتا النيل من التغيرات المناخية المحتملة في المناطق الساحلية لزيادة صمود المجتمعات الساحلية.

وأكد خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن أهمية هذا المشروع تكمن في جانبين، أولهما حماية المجتمع، وثانيهما حماية دلتا النيل من أي تغيرات مناخية محتملة قد تؤثر عليها.

بناء كثبان رملية بطول 70 مترا

وقال السفير البريطاني بالقاهرة، إن هذا المشروع يشهد تعاونا ثلاثيا، حيث جرى إطلاقه بالتعاون ما بين الامم المتحدة والحكومة المصرية والبريطانية: «نستثمر في هذا الصدد لحماية الدلتا من جهة الشرق عبر بناء كثبان رملية بطول 70 متر تهدف إلى حماية الدلتا وسكانها من أهل الريف القاطنين خلف تلك الكثبان».

وأضاف بايلي: «هذه الكثبان تحمي سكان تلك المناطق من مخاطر التعرض لفيضانات أو ارتفاع منسوب المياه، وستكون محافظة كفر الشيخ موقع بناء الكثبان لحمايتها من احتمالية زيادة مستوى المياه في البحر المتوسط».

حماية الدلتا من مخاطر تملح التربة

وشدد على أن أهمية هذا المشروع ليست فقط في حماية الدلتا من أخطار الفيضانات، أو زيادة مستوى منسوب مياه البحر المتوسط، بل إنه يستهدف حماية الدلتا من مخاطر تملح التربة: «هذا المشروع يحمي أراضي الدلتا من خطر تملح التربة بسبب التغيرات المناخية وهو ما قد يؤثر على الزراعة وجودتها بتلك الأراضي».