السفير البريطاني: في انتظار أي طلبات من مصر بشأن استضافتها قمة المناخ

أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، أن بلاده تشهد تعاونا وثيقا مع مصر في مجال النقل، خاصة في عربات المونوريل، إذ إن خط إنتاج قطارات خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، يصنع بمدينة ديربي البريطانية.

ومازح بايلي، الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة» من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، قائلًا: «عربات المونوريل بريطانية تصنع في مدينة ديربي إن شاء الله نركبها معا»، موضحًا أنها من أحدث العربات في العالم.

المونورويل رمز قوة مصر في المستقبل

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، بأن «هذا المونوريل سيكون رمزا لمستقبل مصر كقوة عظمى في الطاقة المتجددة».

كما تطرق إلى استضافة مصر دورة «COP27» في مدينة شرم الشيخ العام المقبل، مؤكدًا أنها ستكون منبرا لأصوات الدول الأفريقية ودول العالم النامي بشكل عام، وكشف استعدادات حكومة بلاده للتنسيق مع مصر لاستضافة قمة المناخ قائلا: «نقدم دعمًا لوجستيًا للجانب المصري من أجل مساعدته على استضافة قمة المناخ العام المقبل عبر التخطيط والترتيب، وإتاحة أي متطلبات تكنولوجية أو مضمون للمؤتمر الذي تستضيفه مصر العام المقبل، ونحن في انتظار أي طلبات من مصر، وإذا طلبت أي شيء سنبذل قصارى جهدنا أن نساعد في تحقيق ذلك».

نتطلع إلى زيادة استثماراتنا التكنولوجية في مصر

وفي سياق متصل على صعيد بالتعاون المصري البريطاني، لفت إلى أن بلاده تتطلع إلى الاستثمار في مجال التكنولوجيا في مصر، وبخاصة أن مصر مشهورة بالاستثمار في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية: «نفكر أكثر في الاستثمار في مجال الاستثمارات الرقمية والبيانات في مجال الخدمات المالية، خاصة أن لندن تتميز بالريادة في الخدمات المالية».

وأتم: «نفكر في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة المتجددة من رياح وطاقة شمسية ومجال الهيدروجين الأخضر».