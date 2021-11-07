إشادات بإعادة محمد عطية لأغنية «تخونوه» لعبدالحليم حافظ: إحساس راقي

نال الفنان محمد عطية، إشادات عديدة من جمهوره بعد طرحه كليبه الجديد والذي يمزج بين الغناء الأجنبي والشرقي من خلال ديو غنائي مع المطربة اللبنانيه كارلا، والتي تقوم بالغناء باللغة الأجنبية، ويرد عليها محمد عطية بأغاني الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، «موعود» و«تخونوه».

وشهدت التجربة الغنائية بين «عطية» و«كارلا»، العديد من التعليقات الإيجابية على الكليب، حيث قال أحد المعلقين «تجربة غنائية رائعة وانتوا الاتنين دويتو رائع»، فيما علق آخر «عطية شابو ليك عمل أكثر من رائع تمثيل وغناء».

وأضاف أحد المعلقين «كارلا جميلة جدا، ومحمد جميل جدا جدا، ياريت تكمل في إعادة أغاني عبدالحليم هتعمل شغل أكتر من رائع»، فيما كتب أحدهم «إحساس هادي وراقي جدا ربنا يوفقكم».

وقال آخر «عايزين نسمع أغنية تخونوه بصوتك كاملة ياعطية والبنت صوتها جبار مبطلتش اسمع الأغنية».

وروج محمد عطية للكليب عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، حيث نشر فيديو الأغنية وعلق قائلا «إهداء إلى روح والدى… فى حب عبدالحليم حافظ».

محمد عطية يتخطي مليون مشاهدة بأغنية «طنش»

وتخطى محمد عطية، حاجز المليون مشاهدة، بأغنية «طنش»، والذي طرحها مؤخرا عبر موقع يوتيوب.

«طنش» كلمات وألحان محمد عطية، وتوزيع ومكس وماستر الموزع الشهير نادر حمدي، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك، وقام بتصويرها المخرج اللبناني جاد شويري، على مدار يومين بعدد من الأماكن الشهيرة بلبنان تحت إشرافه.