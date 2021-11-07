السفير البريطاني بالقاهرة: بحب الأكل المصري جدا.. خصوصا «الكشري»

اعترف السفير البريطاني جاريث بايلي، بحبه للأكل المصري قائلاً: «عندي اعتراف بسيط أنا بحب الأكل المصري جداً، وبالأخص الكشري وأنا عارف أنه من أبسط المأكولات لأن ألذ منه مافيش».

أول فسحة لي مصر كانت نهر النيل

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، السبت، بطلبه من الطباخين إعداد الكشري في المنزل أم يذهب للمحل لتناوله، قال السفير البريطاني: «إسمحليلي أروج لأبو طارق لأني كنت عنده الأيام الماضية».

وشرح السفير البريطاني تجربته أثناء تناوله الكشري عند أبوطارق، قائلاً: «ذهبت إلى هناك ولم يعرفني أحد، وجلست على إحدى المناضد في الخلف، وهناك ثلاثة أنواع من الكشري، البسيط والمتوسط والمخصوص، والذي يتمتع بمزيد من البصل والعدس الإضافي، وتناولت الأرز باللبن وكان حلواً، الحمد لله مش عاوز أكتر من كده».

وعن أهم الأماكن التي حرص على زارتها فور وصوله للقاهرة، قال السفير: «الإجابة بسيطة هو نهر النيل.. لأن منزلي مطل على نهر النيل فحرصت فور وصولي على الصعود للأعلى وشاهدت النيل أمامي، لذا أنا سعيد، ويقولون من يشرب من النيل يعود إليه مجدداً».

وكشف السفير البريطاني، عما لمسه من تغيير في مصر بعد مغادرته لها إبان فترة عمله في السفارة بالقاهرة قبل 19 عاماً مضت، قبل أن يعود كسفير لبلاده في عام 2021 قائلاً: «أكثر شئ لمسته تغير كثيراً من جهة الديناميكية في الاقتصاد وحجم الاستثمارات».

وأضاف، «المصريون كما هم على مدار عشرين عاماً منذ أن ودعتهم إبان فترة عملي الأولى، حيث يتمتعون بخفة الدم بشكل كبير، لكني لم أكن أتوقع حجم الاستثمارات التي ضخت في الاقتصاد بالأخص في البنية التحتية للاقتصاد المصري وكذا المدن الجديدة».

طريق العين السخنة مفيش زيه في بريطانيا

وضرب السفير البريطاني، مثالاً على ذلك بالتغير الذي لمسه في البنية التحتية للبلاد خاصة في مجال الطرق بزيارته الأخيرة للعين السخنة، حيث تفاجأ بوجود تطوير كبير للطريق وأصبح من أحدث الطرق المكون من ستة حارات ذهاباً وإياباً قائلاً: «الطريق هائل، 6 حارات رايح جاي وده كويس جداً، ومافيش طريق سريع زي كده في بريطانيا»

وأشاد بالإجراءت التي تبنتها الدولة المصرية عبر تصميمها على إحراز تقدماً اقتصادياً، قائلا: «هذا التصميم من قبل الدولة المصرية لتحقيق تقدم إقتصادي هو أمثير للاعجاب وهو أمر لايمكن تصوره».