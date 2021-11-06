«الري» تزيل 14 ألف حالة تعد على جسور النيل والمجاري المائية

تمكّنت وزارة الموارد المائية والري، من إزالة 14 ألفًا و172 حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، حملة لإزالة التعديات على نهر النيل خلال 6 أشهر، خلال افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي الشهر الماضي.

التعديات تقع على 19 مليونًا و376 ألف متر مربع

وأوضح التقرير، أنَّ نسبة التعديات المتبقة للإزالة لا تزال في حدود 92.11% من حجم التعديات البالغ عددها 179.6 ألف حالة تعد، التي تقع على مساحة تبلغ 19 مليونا و376 ألف متر مربع على نهر النيل والترع والمصارف والمجاري المائية، وهي عبارة عن ردم وبناء مخالف.

محافظة البحيرة الأعلى تعديا على النيل بـ35 ألف حالة

وكشف التقرير، أن المحافظات الأكثر تعديًا على نهر النيل تقع على فرع رشيد بالمقارنة بفرع دمياط، وجاءت محافظة البحيرة في المرتبة الأولى في التعدي على جسور نهر النيل والمجاري من بين المحافظات المطلة على النيل بـ35.386 ألف حالة تعد، بينما جاءت محافظة الغربية في المرتبة الثانية بـ29 ألف حالة تعد ثم محافظة المنوفية بـ19 ألفًا و831 حالة تعد.

وفي محافظات الصعيد، جاءت محافظة المنيا في المرتبة الرابعة بـ14 ألفًا و212 حالة بناء على نهر النيل ثم محافظة بني سويف في المرتبة الخامسة بـ12.467 حالة، ثم محافظة كفر الشيخ التي بلغت حالات التعدي على النيل فيها 10 آلاف.

الشرقية تتصدر المحافظات الأعلى إزالة على النيل

وفيما يتعلق بالإزالات سجلت محافظة الشرقية أعلى محافظة في إزالة التعديات الخميس الماضي بـ155 حالة إزالة ثم محافظة الاقصر بـ100 إزالة ثم محافظة الدقهلية بـ76 إزالة ثم القليوبية بـ36 إزالة، وجاءت محافظة البحيرة في المرتبة الخامسة بإزالة 36 حالة، رغم أنَّها الأعلى تعديًا على النيل.

أكّد التقرير، أنَّه لا تزال هناك 165 حالة تعد على النيل والمجاري المائية والجسور لم يتمّ إزالتها حتى الآن، فيما كلف الرئيس السيسي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بإزالة التعديات على النيل خلال 6 أشهر ليعود النيل كما كان قبل أحداث يناير 2011، وفق التقرير.