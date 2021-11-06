محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا باستاد القاهرة اليوم

يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل غنائي كبير مساء اليوم السبت على خشبة مسرح الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤتمر «كلاي ماكس» الذي جرى افتتاحه يوم الخميس الماضي بحضور الفنانة نانسي عجرم ومحمد نور اللذين أحييا حفلات غنائية مميزة.

محمد حماقي في ستاد القاهرة

وكشف منظمو الحفل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بأنه من المقرر الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد حماقي خلال الحفل، والاحتفال أيضا بألبومه الغنائي الجديد الذي طرحه منذ وقت قريب وحقق نجاحا كبيرا مع الجمهور.

كما سيقدم حماقي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة ومن بينها أغانى ألبومه الغنائي الجديد «يافاتنى» الذي تضمن عدد 10 أَغَانٍ جرى طرحها بشكل منفصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل ألبوم محمد حماقي

وكان من بين أغانى الألبوم أغنية «لو هتسيب» وهى من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأيضا أغنية زيها مين وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، وكذلك أغنية «تك» وهى من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفي وتوزيع توما.

وكانت من أكثر الأغانى التى تفاعل معها الجمهور فى الألبوم أغنية «لو هتسيب» التى وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب وتقول كلمات الأغنية:

«حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها

بلا متاهة

حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات

وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها

ونبقى ارتاحنا والأوجاع قسمناها

قفلناها

ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي

متتعبنيش كأنك ناوي على موتي

وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين

أخلي بالي من نفسي

وليه يعني وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني

طب اقنعني

عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين

أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك

علشان ملهاش حبيب تاني دا أنا هعاني».