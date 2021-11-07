«الوطن» داخل قلعة صناعة سبائك السيلكون منجنيز.. الوحيد في الشرق الأوسط

مصنع سيناء للمنجنيز أحد المصانع التابعة للدولة، ويعتبر من القلاع الصناعية الفريدة في محافظة جنوب سيناء، ويقع المصنع في مدينة أبوزنيمة، هو المصنع الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي ينتج سبائك السيلكون منجنيز التي تدخل في صناعة الحديد والصلب.

مر المصنع التابع لشركة سيناء للمنجنيز التي تأسست فى 18 مايو عام 1957، لاستغلال خامات المنجنيز بسيناء ونجحت فى ذلك لتحل محل شركة سيناء البريطانية للتعدين، بأوقات عصيبة أثناء فترة احتلال سيناء عام 1967، حيث جرى تدمير الخط الهوائي (التليفريك) الذي أنشأه الإنجليز لنقل المادة الخام من أم بجمة بوسط سيناء، إلى الشركة تمهيدا لتصديره خام خارج مصر، ومحطة الكهرباء.

«الوطن»، زارت المصنع الذي تبلغ مساحته ما يقرب من مليون متر مربع، ويصل الطريق منذ الدخول من البوابة الرئيسية الموجودة على الطريق الساحلي حتى الوصول إلى المصنع الرئيسي الذي يقوم بصهر خام المنجنيز إلى 7 دقائق بالسيارة، فتشاهد في الطريق قلعة صناعية بمعنى الكلمة كل خامة من الخامات المستخرجة من مناجم أم بجمة بمدينة أبوزنيمة موجودة في مكان محدد، كما تشاهد استراحات مبنية على الطراز الأجنبي وناد اجتماعي وأطلال سينما ومطعما كبيرا ومنشآت أخرى موجودة داخل المصنع.

أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج سبائك المنجنيز

المهندس جمال هنداوي، العضو المنتدب للشركة يقول إن المصنع أنشأ قبل عام 1967، لكنه توقف بسبب احتلال سيناء، وجرى استلام المصنع عقب التحرير في أول ثمانينات القرن الماضي، وجري تعديل نشاط الشركة لتشمـل استكشاف واستغلال خامات اقتصادية أخرى مثل الكاولين والجبس والبنتونيت ورمال الزجاج والمنجنيز الخام، حيث أن شركة سيناء للمنجنيز تعتبر أكبر شركة لإنتاج المنجنيز الخام العالي والمنخفض الدرجــة في مصر.

وأضاف أنه فى عام 1990 بدأت الشركة نشاطا صناعيا جديدا بإنتاج الجبس المكلسن بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا، وهو أفضل أنواع الجبس لأنه يسخن عقب الطحن لاستخراج الرطوبة عكس المصانع الأخرى مما جعله منفردا.

وفى عام 1993 بدأ تشغيل مصنع الفيرومنجنيـز بطاقه إنتاجية 36 ألف طن سنويا، وتعد الشركـة هى الوحيدة المنتجة للفيرومنجنيـز فى الشرق الأوسط، حيث يعمل المصنع بأحدث تكنولوجيا لإنتاج سبائك المنجنيز، وتمتلك الشركة محطة كهرباء تعمل بطاقة 21 ميجاوات، لكن جرى ربط المصنع على الشبكة الموحدة للكهرباء.

20 ألف طن إنتاح المصنع سنويا

المهندس سعيد محمد أحمد، مدير عام إنتاج السبائك بالمصنع، يقول إنه نظرا لتطور صناعة الحديد والصلب في السوق وازدياد الطلب عليه جرى تطوير الصناعة وتحويلها من إنتاج الفيرومنجنيز إلى إنتاج السيلكون منجنيز، مشيرا إلى أن الإنتاج السنوي يبلغ نحو 20 ألف طن سنويا وتمثل ما يقرب من 20% من احتياجات الصلب في مصر.

الإنتاج يبدأ باستخراج المادة الخام من مناجم ومحاجر في أم بجمة بوسط سيناء ومدينة أبوزنيمة، حيث يجري استخراج مواد المنجنيز، الدولمايت، الكورتزايت، بحسب «أحمد»، موضحا أن الخامة منذ زمن بعيد كانت تنقل عن طريق تليفريك من هضبة أم بجمة حتى المصنع وتصدر خام.

وأضاف أنه فور وصول الخام للمصنع يجري تكسيرها في كسارات الشركة لتشحن في المخازن، ثم تنقل إلى فرن الصهر.

مواصفات حلة صهر السيلكون منجنيز

أوضح المهندس سعيد، أن الخام يوضع في حلة الصهر وهي عبارة عن اسطوانة قطرها 11 مترا وارتفاعها 6 أمتار مبطنة بطوب حراري وبلوكات الكربون حتى تصلح لصناعة سبيكة السيكلون منحنيز، وأن المصنع يعمل بطاقة 13 ميجاوات ساعة متوسط الصبة الوحدة 10 أطنان، ودرجة حرارة حلة الصهر تصل إلى 1600 درجة مئوية.

عقب انتهاء الصهر يقوم فني يرتدي بدلة ضد الحريق يصل تكلفتها إلي نحو 20 ألف جنيه، لونها فضي، بفتح مدفع حلة الصهر لينزل المنجنيز مصهورا داخل قواديس من الحديد مبطنة بهانة تتحمل درجة حرارة عالية، ثم ينقل الخبث (مخلفات) الصهر عبر جهاز مثبت بأسلاك حديد إلى منطقة إلقاء المخلفات، وفي النهاية تصب السبائك لتنقل بعد ذلك إلى مناطق التخزين، ثم تنقل إلى شركات الحديد والصلب.

إنشاء مصنع غسل رمل الزجاج

وقال أحمد عياد، أحد أبناء مدينة أبوزنيمة، إن المدينة بالرغم من أنها صغيرة إلا أنها تحتوي على مناجم ومحاجر تنتج مواد خام عالية الجودة لا يوجد مثلها في مصر، منها الرمل الزجاجي الذي يصدر خام بأسعار زهيدة، وخام الكاولين الذي يستخدم في صناعة السيراميك والكوارتز، الجبس، الأوكسيد، المنجنيز.

واقترح «عياد» أن يتم إنشاء مصانع بالمدينة أو المنطقة الصناعية لغسل رمل الزجاج الذي يدخل في صناعة كل أنواع الزجاج، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من داخل وخارج المحافظة، وطالب الرئيس السيسي بزيارة هذه القلعة الصناعية للمساعدة في التطوير وزيادة الإنتاج.

وقال المهندس كريم أبو السعود، مدير الأعمال المدنية بالشركة، إن هناك مخططا لإقامة وحدة تركيز المنجنيز الهدف منها هو توفير العمالة الصعبة، من خلالها الوصول إلى منتج عال الجودة وهدفه فصل الحديد المنحنيز، مشيرا إلى أنه يساعد على إنتاج منجنيز عالي الجودة ليدخل فرن الصهر.