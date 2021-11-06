إجراء 45 جراحة عيون وتسليم 800 نظارة لأبناء جنوب سيناء في قافلة «نور حياة»

قرر فريق قافلة «نور حياة»، التي استهدفت عدداً من المدن والقرى والتجمعات البدوية في محافظة جنوب سيناء، تحويل 45 حالة إلى المستشفى العسكري بالسويس، لإجراء عمليات جراحية لهم داخل قسم العيون بالمستشفى، بالإضافة إلى تسليم 800 نظارة طبية لعدد من المستفيدين من القافلة الطبية.

وقال «أحمد عياد»، ابن مدينة أبوزنيمة، في تصريح لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إن قافلة «نور حياة» قدمت خدماتها للمئات من أبناء مختلف المدن والقرى في جنوب سيناء، على خليج السويس، حيث تقرر إجراء 45 عملية جراحية في العيون لعدد من أبناء المحافظة، بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم، وسوف يتم تحديد موعد لإجراء هذه العمليات، حيث ستكون تباعاً، نظراً لأن العدد كبير نسبياً.

عمليات بالمجان ونظارات طبية

وأضاف «عياد» أن جميع العمليات التي ستجري خلال هذا الشهر بالمجان، مشيراً إلى أنه جرى أيضاً توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 800 مواطن من مدن أبوزنيمة وأبورديس ورأس سدر، ضمن قافلة «نور حياة»، وتقرر عمل نظارات طبية وتسليمها لهم، بعد أخذ المقاسات الخاصة بكل شخص، وسيتم عمل النظارات بالمجان، على أن يتم تسليمها لهم خلال هذا الشهر.

وأضاف أن مدينة أبوزنيمة استقبلت أولى قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» في محافظة جنوب سيناء الأسبوع الماضي، لإجراء الكشف الطبي على العيون لمواطني المحافظة، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون مجاناً.

توزيع مساعدات غذائية ومواد إغاثة في الرويسات وسانت كاترين

كما لفت «عياد» إلى أن صندوق «تحيا مصر قام بتوزيع مساعدات غذائية ومواد إغاثة على المئات من أهالي منطقة «الرويسات»، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال إن قافلة مبادرة «حياة كريمة» قامت بتوزيع مساعدات في مدينة سانت كاترين ومنطقة الرويسات بشرم الشيخ، عبارة عن ألف بطانية، وألف كرتونة مواد غذائية، وألف مرتبة، وألف سجادة، وألف لحاف.

وقال إن المبادرات مستمرة في جنوب سيناء، مشيراً إلى أن مبادرة «نور حياة» تستعد لتنفيذ قافلة أخرى في مدن خليج العقبة، لتكون مدن المحافظة بالكامل قد أجرت الكشف علي العيون.