20 تصريحا لبشير التابعي عن مباراة القمة: 6-1 كانت هتكرر تاني

علق بشير التابعي، لاعب نادي الزمالك السابق، على فوز الأهلي على الزمالك، بنتيجة 5-3 في إطار مباريات الدوري، قائلا إنَّه كان من الوارد تكرار هزيمة 6/1 مرة أخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على قناة «DMC»، السبت.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، أبزر 20 تصريحا للاعب بشير التابعي عن مباراة القمة 123.

1- تشكيل الزمالك الذي ظهر به أمام غريمه التقليدي الأهلي في قمة الأمس، كان خاطئا بنسبة تجاوزت الـ40%، ويتحمل خطأه المدير الفني للفريق.

2- نادي الأهلي مضيعش فرصة، والموضوع نفسي عند نادي الزمالك واللاعبين في المباراة مش بتكون مرتاحة نفسيا.

3- كان من الوارد أن يخسر نادي الزمالك بفارق أهداف أكبر من الـ5/3 التي انتهت بها المباراة.

4- مدرب نادي الأهلي لم يصدق ما حدث وارتبك وقام بتبديل اللاعبين المحترفين بلاعبين آخرين.

5- موسيماني مكانش مصدق وخرف وغير شكل نادي الأهلي للأسوأ.

6- النادي الأهلي تراجع والزمالك قدر يمسك المباراة بسبب هذا التراجع، تقريبا خاف من النتيجة.

7- الأهلي غير كل العناصر اللي كانت ممكن تعمله سكور كبير، علشان كدة الدفة اتغيرت لنادي الزمالك.

8- تقدم الأهلي 3 صفر في أول 10 دقائق لم يكن ليحدث لولا ما قام به المدير الفني لنادي الزمالك.

9- أنا بحمل المسؤولية كاملة لكارتيرون، وكان وارد تكرار هزيمة 6/1 مرة أخرى.

10- ضربات الجزاء كانت صحيحة بنسبة 100%، وأنا أول مرة أشوف تحكيم أديله 9/10 في مباراة القمة.

11- خسارة الزمالك الثقيلة أول أمس لا تعني الاستغناء عن المدير الفني للنادي حاليا، وذلك لأنه نجح في حصد بطولة الدوري للعام الماضي.

12- خسارة مباراة القمة من الضروري أن تُخرس أفواه الجميع بالظهور بمباراة لائقة فيما هو قادم ليرد على من انتقدوا كارتيرون.

13- وجود اللاعبين في أي فريق يقوم على العرض والطلب، وذلك ردا على التجديد لـ«بن شرقي».

14- فرجاني ساسي جاله وقت كان أحسن من بن شرقي 40 مرة، ونادي الزمالك خد الدوري من غيره، النادي مش بيقف على حد.

15- باستثناء طارق حامد كله كان دون المستوى، ومصطفى فتحي اللاعب الصغير اتظلم.

16- فيه حجات كتير غلط عليها علامات استفهام، مثلا خط الضهر كله مش هقدر أقيمه لأنه خسران 5 يبقى كله سئ، ومش هحمل محمود علاء المسؤولية كاملة.

17- المرشح الأول للحصول على الدوري بالإمكانيات دي هو النادي الأهلي.

18- لو في يناير مترفعش عن نادي الزمالك عقوبات قيد لاعبين جدد مش هيقدر ينافس على بطولة الدوري.

19- دكة النادي الأهلي تيم لوحده يقدر ياخد بيها الدوري، ونادي الزمالك معذور بقرارات العقوبة.

20- الزمالك لازم يحل مشاكله قبل شهر يناير لتقييد لاعبين جدد.