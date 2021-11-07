7 إجراءات لمواجهة كورونا في امتحانات الميدتيرم بالجامعات: الحضور بشهادة اللقاح

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة، لإجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول «الميدتيرم»، للعام الدراسي الجاري 2021-2022 والتي ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع الجاري، بعد انتظام الدراسة بمختلف الكليات للأسبوع الخامس على التوالي عقب انطلاقها في الـ 9 من أكتوبر الماضي؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واتخذ عدد من الجامعات الحكومية والخاصة، بعض الإجراءات المشددة، يتم تطبيقها خلال امتحانات الميدتيرم؛ للوقاية من فيروس كورونا، على النحو التالي:

إجراءات الجامعات لمواجهة كورونا في امتحانات الميدتيرم

ـ التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ـ إلزام الجميع بضرورة إرتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

ـ تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء التواجد بالكليات والالتزام بالجداول الموضوعة من قبل الكليات.

ـ التشديد على أن يكون جميع الطلاب المتواجدين بالامتحانات من الحاصلين على لقاح كورونا.

ـ عدم السماح لأي شخص بالحضور للجامعة دون تقديم شهادة الحصول على اللقاح أو ما يمنع.

ـ إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.

ـ الالتزام بمواصفات الجودة في وضع أسئلة الامتحانات.

امتحانات الميدتيرم في مواعيدها المحددة

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، خلال امتحانات الميدتيرم، مع التأكيد على ضرورة إجرائها في مواعيدها المحددة من قبل مجالس الكليات في الجامعات الحكومية، لافتا إلى أن بعض الكليات ستبدأ الأسبوع الجاري في تنفيذها خاصة الكليات العلمية.