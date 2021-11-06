ما هي الكليات المتاحة لمدارس STEM في مصر بالجامعات الحكومية والخاصة؟

أكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على تنسيق الجامعات، أنَّ الوزارة انتهت من أعمال تنسيق الجامعات 2021-2022 لمختلف الكليات وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة، موضحاً أن الوزارة نجحت في تنسيق أكثر من 820 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، موضحاً أنَّ هناك العديد الشهادات يتكون مخصصة لها كليات محددة كالكليات المتاحة لمدارس STEM في مصر بمختلف الجامعات المصرية الحكومية و الخاصة، مبينًا غالبية الكليات متاحة لهم وفقاً للتخصصات الدراسية.

الكليات العملية فقط متاحة لمدارس STEM

وعن الكليات المتاحة لمدارس STEM في مصر، أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقاً لطبيعة الدراسة بمدارس «ستيم»، للشعبيتن العلمية والرياضية، فإن الكليات المتاحة للشعبة تتمثل في كليات الطب البشري وكليات الصيدلة وكليات طب الأسنان وكليات الطب البيطري وكليات الهندسة وكليات العلوم وكليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي وكليات التمريض».

الكليات المتاحة لمدارس STEM في مصر 2021

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الوزارة تعمل دوماً على تذليل العقبات تجاه الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة، موضحاً أنَّه تمّ الانتهاء من تسكين الطلاب الكليات المتاحة لمدارس STEM في مصر وذلك وفقاً للنسب التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكّداً أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأن تسكين الطلاب بالكليات بالجامعات الحكومية، مشيراً إلى أنَّ الدراسة انتظمت بمختلف الكليات على مستوى الجامعات المصرية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب تطعيم منتسبي الجامعات ضد المرض.