«الأرصاد» تكشف عن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة على بعض الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس الأحد معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناه، وسط سيناء، وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا.

وأضافت الأرصاد أن طقس الاثنين يكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال النهار، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا.

وتابعت الهيئة: «يسود الثلاثاء طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال النهار، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء.

فيما يكون الطقس لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 7 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 9 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.