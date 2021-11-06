«الأرصاد» تكشف عن خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة: شبورة كثيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة وخريطة الظواهر الجوية على مدن ومحافظات مصر حتى الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، محذرة من انتشار الشبورة الكثيفة على بعض الطرق في الصباح الباكر، الذي يؤثر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية، مضيفة أن الطقس يكون مائلاً للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس

وأضافت الهيئة، أن الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك أثناء النهار، فيما يسود ليلاً طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

خريطة انتشار الشبورة

وتابعت الهيئة، أن انتشار الشبورة المائية والتي تكون كثيفة أحياناً، في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا خلال يومي الأحد والإثنين، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وسط سيناء، مدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على البلاد

وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 7-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 15

سيوة 26 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 27 21

العريش 29 19

رفح 29 18

رأس سدر 29 21

نخل 27 17

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22

وتهيب الهيئة باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقعة.