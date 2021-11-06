الأرصاد لـ المواطنين: احذروا الضباب غدا.. ولا أمطار الأسبوع الجاري

قالت منار غانم، متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّه نتيجة للاستقرار في الأحوال الجوية، تكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية التي تظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي كانت كثيفة اليوم في بعض المناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

شبورة مائية كثيفة

وأضافت «غانم» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين همام مجاهد ومنة فاروق، اليوم السبت، أنَّ الشبورة المائية تصل غدا لحد الضباب وتكون كثيفة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، والرؤية الأفقية تقل بشكل ملحوظ مع وجود الشبورة الكثيفة والضباب.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية تؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موجهة نصيحة لقائدي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام أثناء الشبورة المائية.

استقرار تام في الطقس

وأوضحت أن طقس اليوم يشهد استقرار تام في الأحوال الجوية واستمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، إذ أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، حار على سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة ساعات النهار.

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة فور غياب أشعة الشمس تبدأ في الانخفاض، إذ يكون الطقس خلال ساعات الليل لطيف في بدايته، لكن في الساعات المتأخرة والصباح الباكر يكون الطقس من مائل للبرودة لبارد.

لا يوجد فرص لسقوط الأمطار

وتابعت: «نحذر المواطنين خلال توجههم لأعمالهم في الصباح الباكر أو عند عودتهم في الساعات المتأخرة من الليل بارتداء سُترة خفيفة».

وأفادت بأن الطقس يشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، على مدار الأسبوع الجاري، وبالتالي لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد أو أي منطقة في الجمهورية، مشيرة إلى أن الطقس خريفي معتدل والحرارة حول المعدل، وقد تكون أحيانا أعلى من المعدل بدرجة أو درجتين