حالة الطقس اليوم 7-11-2021.. شبورة كثيفة ومائل للبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الجاري، إذ من المتوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أثناء النهار، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد في بيانها حالة الطقس اليوم، التي يكون بها كثافة في الشبورة المائية، في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتستمر حتى الساعة السابعة صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 15

سيوة 26 16

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 27 21

العريش 29 19

رفح 29 18

رأس سدر 29 21

نخل 27 17

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22.