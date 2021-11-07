«طلاب من أجل مصر» في ورشة عمل ضمن فعاليات مبادرة ملتقى جامعة القاهرة

تنظم مبادرة طلاب من أجل مصر، اليوم، ورشة عمل للوفود الطلابية المشاركة من جميع الجامعات المصرية وذلك ضمن فعاليات الملتقى الأول للمبادرة والتي تستضيفها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وتقام تحت شعار «معًا بالعلم والعمل»، كما ستزور الوفود المشاركة بانوراما حرب 6 أكتوبر واحتفالية بمسرح البالون التابع لوزارة الثقافة.

الملتقي فرصة للطلاب للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

وتهدف فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر إلى الانفتاح وتبادل الرؤى بين طلاب الجامعات المصرية والتعرف على الثقافات المختلفة واكتساب مهارات جديدة وفتح المسارات أمام الطلاب وتذليل العقبات من أجل مستقبل أفضل لهم ولمصر.

مبادرة «من أجل مصر» هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يسهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن وتأكّيد مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية.

دعم طلاب الفرق النهائية وشباب الخريجين لوجستيا

وترفع المبادرة مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية و الخاصة انتظام أعمال الدراسة للعام الجامعي الجديد 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب الاهتمام بضرورة تأكّيد ضرورة حصول جميع الطلاب ومنتسبي الجامعات على لقاح كورونا.