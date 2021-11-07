موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل طاهر عن الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، عن صفوف الأحمر، في يناير المقبل، بعدما خرج الأخير من الحسابات الفنية خلال الفترة الماضية، واستبعد من قائمة الشياطين الحمر لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وعلمت «الوطن سبورت» أنّ طاهر محمد طاهر عقد جلسة مع بيتسو موسيماني، لحسم موقفه بشأن المشاركة في صفوف الأهلي، قبل حسم موقفه من الرحيل عن صفوف الأحمر.

ولمزيد من التفاصيل من هنا.