خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر.. تسوق وخدمات صحية وتجميلية

شهدت محركات البحث عمليات بحث كبيرة على خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر، حيث يبحث قطاع عريض عن التطبيق الذي أطلقته شركة رزق العاملة في مجال تقديم الخدمات الذكية بالعالم العربي والشرق الأوسط في مصر عبر الهواتف المحمولة في أغسطس الماضي، ومنذ إطلاق خدماته المختلفة، بدأ العديد من المواطنين البحث عن التطبيق، وأسعار الخدمات المقدمة للجمهور.

خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر

وترصد السطور التالية، خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر للاستفادة من الخدمات، كما يلي:

- تحميل التطبيق مجانًا لمستخدمي الأندرويد من خلال البلاي ستور، ولمستخدمي الـIOS عن طريق الـApp store.

- عقب تحميل التطبيق على الهاتف، يطلب منك إدخال كود الدولة، ورقم هاتفك المحمول، ثم إرسال كود التفعيل على الرقم الذي تم إدخاله لاستكمال عملية التسجيل.

- في الخطوة التالية، يتم تسجيل البريد الإلكتروني وتحديد اسم المستخدم، وبعد ذلك يكون متاحًا أمامك الاستمتاع بخدمات التطبيق.

خدمات يقدمها تطبيق رزق مصر

وإذا كنت أتممت خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر، فبإمكانك أن تتمتع بالخدمات المختلفة التي يقدمها، ومنها «التنظيف، التجميل، الصيانة، النقل، لعناية بالحيوانات الأليفة، خدمات التأشيرات والسفر، وخدمات التسوق»، كما يوفر تطبيق رزق مصر خدمات العناية بالصحة والجمال في المنزل بما في ذلك فحص PCR لفيروس كوفيد-19، أو تحديد موعد مع طبيب منزلي، أو فحص للأجسام المضادة بعد أخذ اللقاح، أو الحصول على استشارة طبية من خلال الهاتف.

وتشمل خدمات التطبيق الآتي:

- بالنسبة للرجل: «العناية باليد والقدم، قص الشعر واللحية، تصفيف الشعر، إزالة الشعر، معالجة الشعر، وتنظيف البشرة».

- بالنسبة للمرأة: «تصفيف الشعر، إزالة الشعر، التاتو، المكياج، تركيب الرموش، الباديكير والمانيكير، والنيتوباج».

- التسوق.

- الرعاية الصحية: «فحص PCR للسفر، فحص أجسام مضادة ما بعد التطعيم، فحص PCR للاطمئنان، تحاليل دم، فحوصات دورية، علاج فيزيائي، وإعادة تأهيل ما بعد الإصابة».

- خدمات الاستقبال والإرشاد: «خدمات التأشيرات، تأمين السفر».

- خدمات حكومية: «الأحوال المدنية، جوازات السفر، تجديد رخصة السيارة، شهادة لقاح كورونا QR Code».

وتستطيع الحصول على الخدمة من خلال الضغط عليها، ثم الضغط على «أضف الخدمة»، ثم الضغط على «استكمال»، ثم يتم تحديد موعد ومكان استلام الخدمة.

بعد ذلك يظهر أمام المستخدم تفاصيل المبلغ الإجمالي من حيث صافي المبلغ وضريبة 14%، ثم تحديد طريقة الدفع سواء نقدي أو عن طريقة بطاقة الائتمان.

وبعد استكمال خطوات التسجيل في تطبيق رزق مصر، يمكنك اختيار تغيير التاريخ والوقت أو تغيير طريقة الدفع أو إلغاء الحجز.