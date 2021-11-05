خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء بالموبايل عبر تطبيق «القارئ الذكي»

تصدرت عبارة «خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء»، محركات البحث الإلكتروني، حيث يبحث قطاع كبير عنها، حيث يبحث المستخدمون عن التسجيل من خلال الموبايل عبر تطبيق «القارئ الذكي»، وذلك بعد تفعيل شركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، التطبيق السباق، للقضاء على القراءات الخطأ والوهمية، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين، للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الموبايل

وأوضحت شركة الكهرباء، أن جميع القراءات، التي يتم إرسالها من قبل مستخدمي التطبيق صحيحة بنسبة 100%، حيث تعتمد خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء عبر الموبايل على التقاط صورة لعداد الكهرباء الخاص بالمشترك، وإرسالها فقط وفقا لدورة القراءة الخاصة بكل شركة توزيع كهرباء، وفقا لما يلي:

- تحميل التطبيق الذي يحمل اسم shoaa عبر «جوجل بلاي».

- إنشاء حساب جديد، عقب تثبيت التطبيق.

- تحديد شركة التوزيع الخاصة بكل مستخدم، سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

- إدخال البيانات الخاصة بكل مستخدم، وهي «الاسم» كما هو موجود بإيصال الكهرباء، و«البريد الإلكتروني» و«رقم الموبايل»، واختيار «كلمة مرور».

- تحديد الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- يصور المستخدم إيصال الكهرباء، والضغط على كلمة «إرسال الطلب».

- يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل.

ونوهت الكهرباء بالحرص على إرسال القراءة اعتبارا من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، وذلك لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.