الجامعات: يمكن استخدام تطبيق «اطمئن» لدخول الطلاب بدءا من 15 نوفمبر

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ضد فيروس كورونا «كوفيد -19»، وتأكيد تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول أي شخص غير حاصل على لقاح كورونا، أو دون تقديم شهادة «pcr» أسبوعيًا، تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ البدء في استخدام الكشف على ما يثبت التطعيم من خلال تقديم الشهادة الورقية أو الإطلاع على شهادة التطعيم عبر خدمة «كيو آر كود»، من خلال تطبيق وزارة الصحة «اطمئن».

الجامعات: حققنا نسب متميزة في التطعيمات

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنَّ الجامعة قاربت على تحقيق نسبة الـ 100% من المستهدف لتطعيمات فيروس كورونا «كوفيد -19»، وستبدأ الجامعة بعد يوم 15 نوفمبر في منع الدخول للكليات لغير الحاصلين على لقاح كورونا، موضحا أنَّه يتم السماح لأشخاص الدخول للحرم الجامعي بتقديم شهادة التطعيم أو شهادة «pcr» أسبوعيًا تثبت عدم الإصابة بالمرض.

وتابع أنَّه يمكن للطالب تقديم شهادة التطعيم عبر «كيو آر كود» من خلال تطبيق «اطمئن» على الهواتف المحمولة، بجانب أن هناك عدد من الكليات تتعامل بالكروت الممغنطة التي تحمل كل بيانات الطالب ومن ثم حصوله على التطعيم من عدمه، وفي حالة عدم الحصول على التطعيم لن تسمح له البوابات الإلكترونية بالدخول إلى الجامعة.

الجامعات تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنَّه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الجامعات خصصت أكثر من نقطة تطعيم داخل الجامعة وخارجها لمنح جميع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، بجانب تأكيد أنه بدءا من 15 نوفمبر سيتمّ منع الدخول للجامعة لغير الحاصلين، وأن الدخول سيكون بموجب بطاقة التطعيم أو شهادة «pcr» أو «كيو آر كود»، عبر تطبيق وزارة الصحة الذي يثبت الحصول على اللقاح.