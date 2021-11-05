كل ما تريد معرفته عن تطبيق جواز السفر الصحي

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، اليوم، إن إطلاق جواز السفر الصحي المصري، يعد نقلة نوعية يبنى عليها الكثير من الإجراءات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة في ملف الصحة.

تطبيق اطمئن للتأكد من الحصول على لقاح كورونا

وأضاف «صلاح»، في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن التطبيق يعد وسيلة للتأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، بجانب الشهادات الورقية.

وأجاب مستشار وزيرة الصحة على عدد من الأسئلة المتعلقة بجواز السفر الصحي، على النحو التالي:

هل التطبيق يلغي الشهادة المؤمنة الحالية؟

لا، الشهادة الورقية المؤمنة هتفضل سارية.

ولماذا تم إصدار التطبيق؟

أولا: التطبيق للتسهيل على الناس وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بضرورة إثبات تلقي التطعيم قبل دخول المنشآت الحكومية وأماكن التجمعات، وبالتالى مش لازم تروح تطبع وهتقدر تنزله على تليفونك وأنت قاعد في البيانات، ومهم للربط مع باقي الدول عشان يبقى تطعيمك معترف به في كل دول العالم، كما أن التطبيق صعب يضيع أو يتقطع زي الورق، واستراتيجية مصر حاليا في التحول الرقمي تحاول تقليل استخدام الورق.

في حالة تحميل التطبيق وبعدها اتغير الجهاز؟

هيتم تنزيل التطبيق مرة أخرى.

هل استخدام الشهادات يغني عن التطبيق حتى في حالة امتلاك هاتف ذكي؟

نعم، الشهادات الورقية يظل العمل بها في كافة المنشآت الحكومية للتأكد من حصول المواطن على اللقاح.