بث مباشر.. السيسي يفتتح معرض النقل الذكي واللوجيستيات

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

المعرض فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنَّ الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030»، وتشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

المعرض يركز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة

ويعد المعرض فاعلية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية، بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة، بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.