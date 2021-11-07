الرئيس السيسي يفتتح معرض النقل الذكي واللوجيستيات

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وذلك وفق ما ذكره السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

المعرض يقام تحت شعار «الطريق إلى 2030»

وتعقد الدورة الحالية للمعرض تحت شعار «الطريق إلى 2030»، وتشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل

ويعتبر المعرض فاعلية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية، بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.