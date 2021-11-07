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محمود مسلم

السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

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محمد أبو عمرة
09:15 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أدان الرئيس عبدالفتاح السيسي، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واصفًا إياها بـ«الغاشمة والآثمة».

الرئيس: أدعو الله أن يحفظ الطاظمي ويحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر اليوم».

السيسي يدعو كل القوى السياسية بالعراق للتهدئة ونبذ العنف

وتابع الرئيس السيس: «إذ أدين هذه المحاولة الغاشمة، أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه، كما أدعو كل الأطراف والقوى السياسية بالعراق إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف، من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقي الشقيق».

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