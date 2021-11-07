شكاوى فواتير الكهرباء.. قنوات لتقديمها إلكترونيا

يبحث المواطنون عن طرق وخطوات تقديم شكاوى فواتير الكهرباء، الخاصة بارتفاع الفواتير، ومراجعة المحاسبة الشهرية للفاتورة، إذ كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن المنافذ الإلكترونية لتقديم الشكاوى، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة، وهي كالآتي:

شكاوى فواتير الكهرباء عبر مرفق الكهرباء

ـ من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

ـ من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

ـ من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 023421479.

إرسال شكاوى الفواتير عبر الشركة القابضة

كما يمكنك تقديم شكاوى فواتير الكهرباء عبر الشركة القابضة للكهرباء على النحو التالي:

1. الأحياء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01283388888:

- أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلي، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

- جزء من محافظة القليوبية «شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية».

2. الأحياء التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01278117626:

- أحياء «عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة،جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة».

3. المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على رقم 01002822513:

- محافظات «أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج».

4. التوزيع الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01207774849:

- محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

5. التوزيع الجغرافي لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01097217682:

- «دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ».

6. المحافظات التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء على رقم 01270003430:

-المدن الجديدة «العاشر من رمضان، الشروق، بدر« ومحافظات «الشرقية بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، البحرالأحمر، شمال وجنوب سيناء«.

7. البحيرة على رقم 01000549020

8. الإسكندرية على رقم 01289533661

كما تستقبل الوزارة شكاوى فواتير الكهرباء من قِبل المواطنين على الخط الساخن 121، للإبلاغ عن أي أعطال على مستوى الجمهورية.