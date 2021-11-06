خريطة قطع الكهرباء بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ طوال الأسبوع
كتب:
صالح رمضان
08:55 م | السبت 06 نوفمبر 2021
قطع الكهرباء - أرشيفية
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، عن خطة فصل التيار الكهربائي على مدار هذا الأسبوع، خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021، وذلك في عدة مناطق بالمحافظات التابعة للشركة، وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك لأعمال الصيانة، حسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.
بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط
ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، علي صفحتها الرئيسية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بياناً بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال الأسبوع، وكذلك بيان بأعمال خطة الإحلال والتجديد والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط.
فترات قطع الكهرباء في شمال الدلتا
وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 إلى 5 ساعات يومياً، تبدأ من الساعة 9 صباحاً في كافة المناطق، وتنتهي الساعة 12 ظهراً أو 2 ظهراً، حسب الوقت الذي تحتاج إليه أعمال الصيانة.
وتجري أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار على كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة.
وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.