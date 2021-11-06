خريطة قطع الكهرباء بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ طوال الأسبوع

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، عن خطة فصل التيار الكهربائي ‏على مدار هذا الأسبوع، خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2021، وذلك في عدة مناطق بالمحافظات التابعة للشركة، وهي ‏الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك لأعمال الصيانة، حسب المناطق ‏المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.‏

بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، علي صفحتها الرئيسية علي موقع ‏التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بياناً بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 ‏قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – ‏كفر الشيخ»، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق ‏الصيانة خلال الأسبوع، وكذلك بيان بأعمال خطة الإحلال والتجديد والخطة الطموحة لشبكة الجهد المتوسط.

فترات قطع الكهرباء في شمال الدلتا

وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 إلى 5 ‏ساعات يومياً، تبدأ من الساعة 9 صباحاً في كافة المناطق، وتنتهي الساعة 12 ‏ظهراً أو 2 ظهراً، حسب الوقت الذي تحتاج إليه أعمال الصيانة.‏

وتجري أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتتعدد أعمال ‏الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار على ‏كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة. ‏

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات «الدقهلية ‏‏– دمياط – كفر الشيخ»، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع ‏الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما ‏يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.‏