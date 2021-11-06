يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، البحث عن عبارة «خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، كي يستطيعون الاستعلام عن آخر فاتورة كهرباء لهم، ومن ثم القيام بسدادها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

وأتاحت وزارة الكهرباء خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء، وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنها: «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن»، بجانب 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة «فوري».

كما تتيح الوزارة خدمات أخرى، منها خدمة قراءة العدادات المنزلية إلكترونيًا وتركيب العدادات الكودية المنزلية بطرق قانونية وخدمة تغيير اسم صاحب العداد وخدمة تركيب عداد كهربائي جديد.

ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عددا من الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء، من أصحاب العدادات التقليدية، بالاسم فقط، بشركات التوزيع التسع على مستوى جميع المحافظات، للحد من الزحام والطوابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

1- يقوم الراغب بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، بالدخول على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى من خلال هذا الرابط.

2- يقوم باختيار القطاع التابع له، وهو المحافظة التي يتواجد بها المنزل أو النشاط الخاص به.

3- ثم يقوم باختيار الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى الفرع، وهو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزله أو نشاطه.

4- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

5- يقوم بالضغط على أمر «إظهار الفاتورة» لتظهر له آخر فاتورة كهرباء.