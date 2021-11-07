محاكم فيدرالية تتصدى لقرار بايدن بإلزام الشركات بتطعيم موظفيها ضد كورونا

علقت محكمتان فيدراليتان بولايتي «تكساس» و «لويزيانا» الأمريكية، اليوم الأحد، تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي «جو بايدن» بشأن إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لموظفي الشركات التي يزيد عددهم عن الـ 100 موظف.

إيقاف تنفيذ إلزامية تلقي لقاح كورونا

وصرحت لجنة من القضاة بمدينة «نيوأورليانز» بولاية «لويزيانا»، بوجود بعض الملابسات الدستورية بشأن هذه الدعوى القضائية، فقد قررت المحكمة الفيدرالية، إيقاف تنفيذ إلزامية تلقي اللقاح لحين إعادة نظر المحكمة فيه لاحقًا لاتخاذ قرارها الجديد بشأنه، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن محكمة الاستئناف الفيدرالية بولاية «تكساس» أوقفت إلزامية التلقيح التي أقرها الرئيس «جو بايدن» لموظفي الشركات التي يزيد عددهم عن الـ 100 موظف، حيث يدفع قرار الرئيس الأمريكي ملايين الموظفين للتطعيم ضد فيروس كورونا حتى 4 يناير المقبل، يأتي ذلك تحت طائلة الخضوع لفحوص منتظمة.

وقال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «سنطعن أمام المحكمة لإساءة بايدن في لستخدام السلطة بشكل غير دستوري»، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

رفض الولايات الأمريكية قرار الرئيس الأمريكي بإلزامية تلقى لقاح كورونا

كما شاركت عدة ولايات وشركات أمريكية خاصة وجماعات دينية في رفع الدعاوى أمام المحاكم الأمريكية، خلال الأيام الماضية، رفضًا لإلزامية تلقى اللقاح، كما تم أعتبار أن الجهات المعنية بالسلامة المهنية والصحة ليست لديها صلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار الملزم، بالإضافة إلى أن السلطات المختصة بالعمل لم تتبع التدابير السليمة في إصدار هذا الإجراء الطارئ.

وكانت إدارة بايدن، قد قررت يوم الخميس الماضي إلزام الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف بتقديم إثبات بأن موظفيها تلقوا اللقاح، بالإضافة إلى أن المعرضين للإصابة يتم اختبارهم أسبوعيا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وينطبق هذا القرار على ملايين العاملين في العديد من المؤسسات.