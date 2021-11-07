مترو الأنفاق ينتهي من تطعيم 4 آلاف و400 عامل ضد فيروس كورونا

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تطعيم 4 آلاف و400 عامل بالشركة بلقاح كورونا، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الشركة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والصارمة، للوقاية من تفشي (كوفيد - 19)، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من الفيروس.

لقاحات لتطعيم موظفي المترو ضد فيروس كورونا

وقال عبدالهادي لـ«الوطن»، إنّ قطارات الخطين الأول والثاني، يتم تعقيمهما ضد فيروس كورونا بشكل دوري، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بالفيروس، منوها بأنّ الشركة وفرت جميع لقاحات فيروس كورونا لتطعيم العاملين والحفاظ على سلامتهم، وستجهز خلال ساعات وحدات إسعافية ثابتة بـ15 محطة بالخطوط الثلاثة للمترو، لتطعيم الركاب بلقاح فيروس كورونا.

عبدالهادي: لم نرصد إصابات بكورونا بين الركاب

وأوضح المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنّ الشركة لم ترصد أي إصابات بكورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019، منوها بأنّ قطارات المترو تقل نحو 3 ملايين راكب يوميا، وهناك تشديدات صارمة على جميع الركاب بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم تعريض أي راكب للغرامات الفورية، والتي تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه.

متحدث مترو الأنفاق: كورونا لم يؤثر على سير العمل بالمحطات

وأشار عبدالهادي، إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على سير العمل داخل محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدا أنّ الشركة توفر الكمامات الطبية في شبابيك التذاكر، وأنّ العمل داخل الشركة يسير على قدم وساق، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.