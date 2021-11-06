هل يؤثر لقاح كورونا على الأطفال؟.. طبيب يجيب

وافقت وزارة الصحة والسكان واللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات بالوزارة على تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 18 عاما، وذلك بعدما شرعت العديد من الدول في تطعيم هذه الفئة من الأطفال خلال الفترة الماضية، ما دفع أولياء الأمور إلى السؤال بشأن ما إذا كان لقاح كورونا يؤثر على الأطفال، وذلك استعدادًا لتطعيمهم خلال الفترة المقبلة.

وأجاب الدكتور محمد شيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة عن سؤال: «هل يؤثر لقاح كورونا على الأطفال؟»، موضحا أن لقاح كورونا لا يؤثر على صحة الأطفال وفقا لنتائج الدراسات التي أجريت في هذا الشأن مع نتائج التجارب السريرية على الأطفال من قبل الشركات المصنعة للقاحات، مشيرا أن هناك بعض الأطفال لا يستحب أن يحصلوا على لقاح كورونا، وهم الذين يعانون من بعض الأمراض.

الآثار الجانبية للقاح فايزر على الأطفال

وأضاف شيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر، الذي يتم تطعيم الأطفال به خلال الفترة المقبلة في مصر، تتمثل في آلام بموقع الحقن وصداع، وآلام بالعضلات، وقشعريرة، وآلام في المفاصل، وحمى، وتورم في موقع الحقن وغثيان وانخفاض الشهية.

الأطفال الممنوعون من الحصول على اللقاح

وأوضح أن هناك أطفالًا غير مستحب حصولهم على لقاح فايزر، وهم الأطفال الذين لديهم تاريخ معروف ورد فعل تحسسي شديد مثل الحساسية المفرطة لأي مكون من لقاح وليس لقاح كورونا فقط، ومن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة ينتظر حتى تزول ثم يأخذ اللقاح، ومن يأخذ مضادات حيوية عليه الانتظار لحين الانتهاء من الكورس العلاجي ثم يحصل على اللقاح.