وزارة الصحة والسكان المصرية تكشف عن موعد انخفاض أعداد الإصابات بكورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، عن موعد انخفاض أعداد الإصابات بكوونا في مصر، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك ارتفاع شهده المنحنى الوبائي لفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، وهناك توقعات باستمرار الزيادة حتى نهاية الشهر الجاري، وبداية الشهر المقبل أيضا على أن يتم الانخفاض وفقا للتوقعات منتصف شهر ديسمبر.

وزارة الصحة والسكان المصرية

وطالب المصدر من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس والبعد عن الزحام، لافتا إلى أهمية التطعيمات وأنها أصبحت جزءا من الإجراءات الاحترازية كما أنها آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح المصدر أن مصر سجلت أمس 909 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى الزيادة التي وصلت إلى 4% خلال الـ3 أسابيع الماضية، لافتا إلى أن الإصابات في الموجة الرابعة متوسطة وبسيطة على عكس الموجات الثلاثة السابقة.

وكشف المصدر عن ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن معدل الشفاء وصل إلى 84.5 بعد خروج أمس 650 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 282514 حتى اليوم.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المصرية المواطنين التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة التي وضعتها لتطعيم 40% من المواطنين.