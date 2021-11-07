عاجل.. السيسي يتجول بمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات

يستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح المشاركين بأعمال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، خلال جولته بالمعرض، الذي يعقد تحت رعايته، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستمع الرئيس أيضا آخر مستجدات تطوير منظومة النقل والسكك الحديدة، والاهتمام بالعنصر البشري العامل بهذا القطاع.

الدورة الحالية للمعرض تعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030»

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم أن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030»، ويشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها.

يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.