السيسي يصل مركز مصر للمعارض الدولية لافتتاح مؤتمر النقل الذكي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، إلى مقر مركز مصر للمعارض الدولية، لافتتاح أعمال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر الذي يعقد تحت رعايته.

المعرض فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنَّ الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار «الطريق إلى 2030»، وتشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

ويعتبر المعرض فاعلية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية، بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة، بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.