طقس مطروح اليوم الأحد: أجواء خريفية وتوقعات بسقوط أمطار والعظمى 22

يشهد طقس مطروح حالة من الاعتدال على مدار اليوم، الأحد 7 نوفمبر2021، في ظل أجواء خريفية رائعة وشمس ساطعة نهارا، وتوقف نشاط الرياح على معظم أنحاء المحافظة، مع استقرار حالة الطقس في مختلف المدن الساحلية المطلة على سواحل مصر الشمالية الغربية، في مدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم.

طقس مطروح.. تعرف على درجات الحرارة

ويستمر طقس مطروح المعتدل حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسبب التغيرات المناخية التى تتعرض لها بعض المناطق الجغرافية في مصر.

وتنشر «الوطن» درجات الحرارة في مطروح، حيث سجلت العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة، بينما انخفضت نسبة الرطوبة إلى 68%، وسجلت سرعة الرياح أقل معدلاتها 10 كم/ في الساعة.

طقس مطروح في الخريف أجمل من الصيف

ويجذب طقس مطروح خلال الأسبوع الجارى العديد من الزائرين من مختلف مدن ومحافظات مصر الذين يعشقون مرسى مطروح ويستمتعون بأجوائها الخريفية، في ظل حالة الطقس المتميز الذى تشهده مطروح، وسمح الطقس لهواة صيد الأسماك بالتوجه إلى السواحل على مختلف الشواطىء وممارسة أعمال الصيد، في مناطق عجيبة والأبيض وأبولهو البحر، ومينا حشيش والرميلة، وروميل، والليدو وباب والبحر، وسيدي حنيش، وباجوش، ورأس الحكمة والمثاني والزغيرات، والتى تعد من أفض المناطق لصيد الأسماك مع تحسن الأحوال الجوية على مستوى محافظة مطروح.

توقعات سقوط الأمطار على مطروح

ويستمر حالة الطقس الجيد في نطاق محافظة مطروح، خلال الأسبوع الجارى، مع سطوع الشمس وعدم سقوط أمطار خلال هذه الأيام، حسب هيئة الأرصاد الجوية، حيث سجلت اليوم نسبة سقوط الأمطار 2%، وهي نسبة ضعيفة جدا على السواحل الشمالية الغربية.