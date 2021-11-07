مستشار الرئيس: المبادرات الصحية تؤكد حرص الدولة على مواطنيها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن القوافل الطبية والمبادرات الصحية التي أجرتها الدولة السنوات الماضية كانت حرصا من الدولة على صحة مواطنيها، ولكن الاهتمام بالصغار وحديثي الولادة وطلاب المدارس شق هام جدا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة رئاسية للاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية والعيوب الخلقية لعلاجها، «عندما يتم اكتشاف وعلاج مرض خلقي أو وراثي بمرحلة مبكرة من عمر الطفل ترفع معاناة كبيرة عن الشخص، حيث يحد ذلك من مضاعفات كثيرة وتكون الحالة أكثر قابلية للشفاء وعدم حدوث مضاعفات معقدة».

مبادرة علاج حالات الضمور العضلي العصبي مهمة جدا

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة علاج حالات الضمور العضلي العصبي للأطفال مهمة جدا، فالحالات التي يتم معالجتها قبل سن العامين تشفى تماما، والحالات التي تخطت هذا السن تتلقى علاجا منتظما للحد من أي مضاعفات يعاني منها الطفل فيما بعد، مشددا على أن اكتشاف مرض مثل التقزم مبكرا يكون مهما للغاية، حيث يتلقى الطفل علاجه وينمو بشكل طبيعي.

السمنة سببها قد يكون مرضي وقد يكون نتيجة لتغذية زائدة

وشرح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن مرض السمنة قد يكون مرضي، وقد يكون نتيجة لتغذية زائدة أو عدم الاعتناء بالتغذية السليمة، وفي كل الأحوال هي تنعكس على حالة شبه مرضية وتحد من حركة الإنسان وتؤدي لأمراض كثيرة جدا، وهي من ضمن العوامل التي تؤثر على الإنسان وتجعله أكثر عرضة للمشاكل الصحية مثل الضغط والسكر والتهاب المفاصل، فالوزن المثالي يكون عن طريق التغذية المثالية.