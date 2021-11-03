«تاج الدين» يكشف تطورات تطعيم الأطفال من 5 لـ12 سنة بلقاح كورونا

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على القرارت الجديدة مثل جواز السفر الصحي وارتباط تقديم الخدمات الحكومية لمتلقي التطعيمات وتطورات تطعيم الأطفال، قائلا إنَّ هذه القرارات معلنة منذ فترة، لكن أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

تطعيم لقاح كورونا أصبح متاح لكل المواطنين والفئات

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، المذاعة على شاشة قناة «dmc»، وتقدمها الإعلامية دينا الوكيل، اليوم الأربعاء، أنَّ اللجنة تأكدت من توفر اللقاحات بكميات كبيرة وتدفقها، إضافة لتوفر مراكز التطعيم التي يصل عددها لـ 1200 مركز، وأصبح متاح تطعيم كل المواطنين والفئات.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي والأساسي من هذه الحملة والقرارات التقليل من حدة انتشار فيروس كورونا المستجد من الدولة والمجتمع والمواطنين، مؤكدا على أن التطعيم ثبت بالقطع وأعلن عن هذا كثيرا أنه يحد من انتشار المرض والمضاعفات الشديدة التي تنتج عن الإصابة بهذا المرض في بعض الفئات.

«فايزر» هو اللقاح الوحيد الذي أجيز بتطعيمه للفئات الأقل من 18 سنة

وأكد أن التطعيم لمن هو أقل من 18 عاما لم يطبق حتى الآن في مصر، ولكن بدأت خطوات تطعيمهم، منوها بأن «فايزر» هو اللقاح الوحيد الذي أجيز بتطعيمه للفئات الأقل من 18 سنة، لافتا أن طلاب الجامعات أقل من 18 عاما سيتم تطعيمهم.

وعن تطورات تطعيم الأطفال، أوضح أن الولايات المتحدة أجازت تطعيم الفئة من 16 لـ18 عاما في البداية، ثم من الفئة من 5 سنوات لـ12 سنة، لافتا أنه سيتم تطعيم هذه الفئة حينما تتأكد من تسجيل لقاح «فايزر» في مصر وهيئة الدواء المصرية توافق عليه، والتأكد من الجرعة الخاصة بهذه الفئة العمرية، ومتابعة التجارب الإكينيكية والسريرية، وفي هذه الحالة سيتم التطبيق.