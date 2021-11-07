انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لتقديم الرعاية المتكاملة بـ«أيتام العبور»

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية لتقديم الرعاية الكاملة الصحية بدار الأيتام بحي العبور في مدينة العريش.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان له، إنه بدأت فعاليات المبادرة الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الأولية بدور وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تشمل الرعاية من عمر يوم والتي تشمل الأطفال في دار الرعاية المتكاملة بحي العبور بالعريش، وذلك بحضور الدكتور حاسم حمى مسؤول التثقيف بالمديرية.

المبادرة تشمل الأطفال من عمر يوم حتى 18 عاما

وأوضحت الدكتورة إسراء حسن، بأدارة الرعاية الأساسية ومنسقة المبادرات الرئاسية بالمديرية، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمراحل السنية المختلفة، سواء الأطفال أقل من 5 سنوات، ومن سن 5 سنوات حتى 18 عاما، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية لهم.

وأضافت إسراء أنه يتم تقديم التطعيمات الخاصة لهم وفتح ملفات صحية لكل فرد للمتابعة وتجريع الأطفال، بكبسولات فيتامين.

طبيب بشري وطبيب أسنان وفني معمل للكشف على الأطفال

وأضافت الدكتورة منى المهدي، أنه تم عمل فحص معملي للأطفال بول وبراز وهيجلوبين بجانب خدمات الأسنان، وذلك من خلال الفرق الطبية بإدارة العريش الصحية ووحدة العبور التابعة لها دار الآيتام، مشيرة إلى أن كل فريق طبي يتكون من طبيب أسنان وطبيب بشري، وممرضة وفني معامل، وفي حالة ظهور أي من الأعراض أو الأمراض يتم تلقي كل الخدمات المتعلقة بالكشف الطبي بالمجان.

بدوره أشار الدكتور حاسم حمدي، مسؤول التثقيف بالمديرية، إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على جميع أعمال المبادرة الرئاسية وإجراء الفحوصات اللازمة تحت إشراف قطاع الرعاية الصحية الأساسية والإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي، وإدارة الخدمات الاجتماعية بمديرية الصحة بشمال سيناء.