طقس شمال سيناء معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. وحملات لتطهير المخرات

تشهد قرى ومدن شمال سيناء طقس مشمس معتدل نهارا، اليوم الخميس، مائل للبرودة في أوقات المساء على كافة الأنحاء، وسط اختفاء تام للغيوم التي تكاثرت بسماء المحافظة على مدار الأيام السابقة، وسط تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

استعدادات بالعريش والشيخ زويد

وواصل مجلس مدينة العريش تطهير مجرى مخر جسر الوادي بإزالة القمامة، وحذرت لجنة تابعة لمجلس المدينة الأهالى من إلقاء القمامة فى المجرى، وفي الشيخ زويد قال إيهاب بكير سكرتير رئيس مجلس المدينة، فى بيان صحفي، إن المجلس باشر أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي استعدادا لهطول الأمطار، حيث تم تسليك بيارات المجلس، وبيارات طريق الحمايدة والطريق الدولي وطريق سوق الثلاثاء ومنطقة السوق أيضا القريبة من السوق والمسجد.

برلماني يطالب الشباب بالتقدم للحصول على مزرعة

من جهة أخرى، طالب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، شباب المحافظة بسرعة التقدم للحصول على منزل مساحة 300 متر ومزرعة كامله المرافق بمساحة 5 أفدنة بتجمع نثيلة 1 بعد انتهاء جهاز التعمير من إنشاء 105 منازل، وجاري إنشاء 20 منزلا، وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن الخطة المستهدفة بناء 250 منزلا .

فيما يستعد جهاز التنمية بشمال سيناء للبدء في إنشاء عدة منازل ريفية جنوب الشيخ زويد، بعد تحديد الأماكن المقرر إنشاء 25 منزلا بدويا بها وهي قرية الظهير جنوب الشيخ زويد، إلى جانب استكمال خطة الدولة فى غزو الصحراء وإنشاء بيت لكل مواطن ومزرعة.