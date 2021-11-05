شخص يعثر على كتكوت بـ3 أرجل في شمال سيناء: يعيش بشكل طبيعي «صور»

عثر موظف حكومي من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، على كتكوت بثلاث أرجل في مزرعته التي يربي فيها عددا من الطيور والدجاج، لتعد حادثة غريبة من نوعها في عالم الحيوانات.

يقول أحمد بكر النصايرة، الذي عثر على الكتكوت النادر بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»: «أربي بعض الطيور المنزلية، في مزرعة بجوار البيت، واهتم بعملية البيض وتفقيس الطيور والدجاج عموما، من باب الربح البسيط والاكتفاء الذاتي المنزلي».

النصايرة: فوجئت بكتكوت له 3 أرجل

وأضاف «النصايرة»: «أثناء تفقدي لعملية «الصيصان» أو ما يسمى الكتاكيت الصغيرة، فوجئت أن من بين الكتاكيت وكان عددها 11 كتكوتا بعد فقس البيض، واحدا له 3 أرجل، فقد كانت حالة غريبة جدا لأول مرة أراها».

وتابع: «وبالفعل تفقدت أن وأسرتي الكتكوت ورجله الثالثة فأنه يعيش بشكل طبيعي وبدأ في المشي مثله مثل الكتاكيت الأخرى التي فقست في نفس التوقيت ولا يوجد أي اختلاف بينهم غير أنه برجل ثالثة فقط».

نشطاء: هي قدرة الله على كل شيء

ونشر «النصايرة» صورًا للكتكوت على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الدهشة بين رواد السوشيال ميديا التي أجمعوا على مقدرة الخالق وقدرته على كل شيء، حيث أكد بعضهم أن الحادثة تكررت في عدة محافظات أخرى؛ ولكنها الأولى من نوعها في محافظة شمال سيناء.