«الاتصالات» يقود ارتفاع نمو الاقتصاد المصري 4.9% خلال عام

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنَّ تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16%.

جاء ذلك تعقيبًا على تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، والذي كشف توقعاته بأنَّ يرتفع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021-2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر.

القطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%

وقال وزير الاتصالات، في بيان، إنَّ القطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالى بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل الى 8٪ خلال 3 سنوات، مبينًا أنَّ هناك العديد من التقارير الدولية التى أبرزت الطفرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا في ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كل قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية على النحو الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الاداء الحكومي.

مصر على خريطة صناعة الاتصالات

وأكّد طلعت، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية وتبنى أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمي، موضحًا أنَّ الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من المحاور وهي تحقيق التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال.

ونوهت إلى أنَّه يتمّ استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية مع العمل بالتوازي على توطين صناعة الذكاء الاصطناعي، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.